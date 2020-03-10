Üniversite öğrencilerinden okul kütüphanesine kitap desteği Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, proje kapsamında topladıkları 800 kitabı okul kütüphanesine bağışladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, proje kapsamında topladıkları 800 kitabı okul kütüphanesine bağışladı.



Üniversite öğrencileri, toplumsal duyarlılık projesi kapsamında kent genelinden değişik türlerde 800 kitap topladı. Proje kapsamında toplanan kitaplar Öğretim Görevlisi Yıldırım Bayazıt ve öğrenciler tarafından Cumhuriyet Ortaokulu'na götürüldü. Kitaplar okulun kütüphanesine bağışlandı.

Okul Müdürü Şeyhmus Doğan, toplanan kitapların öğrenciler için çok faydalı olacağını belirterek, desteklerinden dolayı üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA