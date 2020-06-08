Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi İzmir'in Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan yemekhanenin çatı katında montaj yaparken dengesini kaybederek düşen işçi, hayatını kaybetti. Güngör'ün ölüm haberini alan annesi ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Ege Üniversitesi Kampüsünde bulunan yemekhanenin çatı katında montaj yaptığı sırada yaklaşık 15 metreden beton zemine çakılan işçi Suat Güngör (32), yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

15 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki personel yemekhanesinde meydana geldi. İddiaya göre yemekhanenin çatısında montaj işlemi yapan Güngör, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör'ün ölüm haberini alan annesi ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Güngör'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA