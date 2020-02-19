UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında
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UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre iklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir adaletsizliği gibi sorunların günümüz çocuklarının sağlığını büyük oranda etkilediği ortaya çıktı. Araştırma sonuçları İngiliz tıp detgisi Lancet tarafından masaya yatırıldı.

19.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:35
UNICEF ve WHO araştırması: Dünya üzerindeki çocuk ve ergenlerin sağlığı tehdit altında

Yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği, çevre kirliliği, gelir adaletsizliği gibi sorunların günümüz çocuklarının sağlığını büyük oranda etkilediği ortaya çıktı.


Yetkililer özellikle sosyal medya üzerinden çocuklarla ilgili toplanan veriler doğrultusunda yapılan reklam kampanyalarının büyük risk taşıdığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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