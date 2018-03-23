Unesco'nun Kitabında Milas Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm ve Tanıtım Platformu tarafından Türkiye'nin UNESCO tarafından tescillenmiş 'Kültür Mirası' listesinde yer alan kültür varlıklarının tanıtıldığı bir kitap hazırlandı. Kitapta, Milas Hekatomnos Anıtmezarı ve Beçin ile birlikte iki kültür mirası yer aldı.

Türkiye'nin UNESCO tarafından tescillenmiş 'Kültür Mirası' listesinde yer alan kültür varlıklarının tanıtıldığı bir kitap oluşturuldu. Hazırlanan kitapta, Muğla'nın Letoon antik kenti ile Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 6 kültür mirası daha yer aldı. Kitapta ayrıca Milas Hekatomnos Anıtmezarı ve Beçin ile birlikte iki kültür mirasıyla tanıtıldı.

"UNESCO Dünya Mirası Türkiye" adıyla bastırılan ve uluslararası turizm fuarlarında dağıtılmaya başlanan kitap ve kitapçıkta Muğla ili, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Letoon antik kentinin yanı sıra geçici miras listesinde yer alan 6 kültür mirasıyla tanıtılıyor. Kitapta, Milas'tan Hekatomnos Anıtmezarı ve Beçin Kalesi de bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun "Dünya kültür mirası" listesinde yer alan Türkiye'nin eserlerinin tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TOBB'nin işbirliğinde, bazı kurum ve kuruluşların da katkılarıyla bir tanıtım kitabı bastırıldı. Kitapla birlikte bir de, kitapta yer alan kültür miraslarının yer aldığı her il için ayrı bir kitapçık hazırlandı. Muğla için bastırılan kitapta Muğla iline 20 sayfa yer ayrıldı.

"UNESCO Dünya Mirası Türkiye" adlı kitap ve kitapçıkta; Letoon Antik Kenti, Milas'tan Hekatomnos Anıtmezarı ve Beçin Ortaçağ Kenti Kalıntılarından başka Stratonikeia, Kaunos, Lykia bölgesindeki Kaya Mezarları ve Bodrum'da bulunuyor.

Başta İngilizce ve Almanca olmak üzere çeşitli dillerde bastırılan kitap, MİTSO'nun da Milas'ın tanıtımı için katılmış olduğu ITB Berlin Turizm Fuarı ile Moskova MITT Turizm Fuarı'nda dağıtıldı. UNESCO Dünya Mirası Türkiye adlı kitap ve kitapçık, bu yıl içinde Türkiye'nin katılacağı uluslararası tanıtım fuarlarında da dağıtılacak.

Berlin Turizm Fuarı'nda MİTSO'yu temsil eden Odanın Ar-Ge ve Dış İlişkiler Memuru Gülay Aytaç, fuar ziyaretçilerinin kitap ve kitapçığa çok ilgi gösterdiklerini ve Muğla'daki UNESCO kültür mirası listesindeki yerler için sorular yönelttiklerini anlattı. - MUĞLA