Uncut Gems Filmi
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Uncut Gems, New York’ta elmas ticaretinin döndüğü bölgede geçiyor. Altın Küre ve Emmy adayı Adam Sandler’ın başrolünü üstlendiği suç ve dram filminde Sandler, zengin ve ünlülere satış yapan bir kuyumcu dükkanı sahibine hayat veriyor. Mallarının bir kısmı çalındığında dükkan sahibinin hayatı karmaşık bir hal alıyor.
Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie
Senaryo: Benny Safdie, Josh Safdie, Ronald Bronstein
Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox, Kevin Garnett, The Weeknd, Idina Menzel, Jonathan Aranbayev, Jacob Igielski, Noa Fisher, Paloma Elsesser, Lakeith Stanfield, Eric Bogosian, Keith Williams Richards, Tommy Kominik, Louis Anthony Arias, Sean Ringgold, Jeremy Sample, Judd Hirsch, Benjy Kleiner, Josh Ostrovsky, Sahar Bibiyan, Lana Levitin, Maksud Agadjani, Boris Aranbayev, Ry Armstrong, Roza Babekova, Max Bartos, Arthur Borukhov, Jamaal Burcher, Joseph Anthony Cartagena, Raina Cheng
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Uncut Gems
Yapımcı Firma: Elara Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 135 dk.
Dağıtıcı Firma: Elara Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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