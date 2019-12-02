Uncut Gems Filmi

02.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:58

Uncut Gems, New York’ta elmas ticaretinin döndüğü bölgede geçiyor. Altın Küre ve Emmy adayı Adam Sandler’ın başrolünü üstlendiği suç ve dram filminde Sandler, zengin ve ünlülere satış yapan bir kuyumcu dükkanı sahibine hayat veriyor. Mallarının bir kısmı çalındığında dükkan sahibinin hayatı karmaşık bir hal alıyor.

Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie

Senaryo: Benny Safdie, Josh Safdie, Ronald Bronstein

Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox, Kevin Garnett, The Weeknd, Idina Menzel, Jonathan Aranbayev, Jacob Igielski, Noa Fisher, Paloma Elsesser, Lakeith Stanfield, Eric Bogosian, Keith Williams Richards, Tommy Kominik, Louis Anthony Arias, Sean Ringgold, Jeremy Sample, Judd Hirsch, Benjy Kleiner, Josh Ostrovsky, Sahar Bibiyan, Lana Levitin, Maksud Agadjani, Boris Aranbayev, Ry Armstrong, Roza Babekova, Max Bartos, Arthur Borukhov, Jamaal Burcher, Joseph Anthony Cartagena, Raina Cheng

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Uncut Gems

Yapımcı Firma: Elara Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 135 dk.

Dağıtıcı Firma: Elara Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Uncut Gems Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com