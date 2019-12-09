"Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor
Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor.
09.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:20
Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından proje kapsamında Ahmet Mithat ve Kırkşehitler Ortaokulu öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.
242 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen eğitimde öğrencilere mesleği tanıtan broşür dağıtıldı.
Eğitimlerin tüm okullarda verileceği belirtildi.
Kaynak: AA