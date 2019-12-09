"Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor
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"Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor.

09.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:20

Valiliği himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor.


İl Çocuk Şubesi tarafından proje kapsamında ve Kırkşehitler Ortaokulu öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.

242 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen eğitimde öğrencilere mesleği tanıtan broşür dağıtıldı.

Eğitimlerin tüm okullarda verileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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