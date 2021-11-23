Umutcan Ütebay kimdir? Üç Kuruş Şahin kim, gerçek adı nedir?

Üç Kuruş Şahin kim, gerçek adı nedir? Umutcan Ütebay kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor.

ÜÇ KURUŞ ŞAHİN KİM?

Kartal ve Leyla'nın en küçük kardeşidir. Yakışıklı, atletik yapılı, güzel bir Roman çocuğudur. Kumara düşkün Şahin'in Kartal'ın yerinde gözü vardır. Şahin karakterini canlandıran isim Umutcan Ütebay'dır.

UMUTCAN ÜTEBAY KİMDİR?

1993 yılının Kasım ayında dünyaya gelen Umutcan Ütebay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Burcu Yengeç olan Ütebay'ın boyu 1.79 cmdir.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisi dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği ilk dizidir, dizide Sabri karakterini canlandırmıştır. Şu anda ise Üç Kuruş dizisinde rol almaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet