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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

30 yıl sonra kazandığı yerde CHP'ye şok! Belediye başkanı istifa etti
Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Umut Yılmaz kim, hangi partili? Umut Yılmaz neden istifa etti?

Umut Yılmaz kim, hangi partili? Umut Yılmaz neden istifa etti?
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisi CHP'den istifa etti. Umut Yılmaz kim, hangi partili? Umut Yılmaz neden istifa etti?

Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek yerel seçimlerde Şehitkamil Belediyesi'ni kazanan CHP'ye belediye başkanı Umut Yılmaz şok yaşattı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti. Umut Yılmaz kim, hangi partili? Umut Yılmaz neden istifa etti?

UMUT YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Gaziantep'te CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz'ın CHP'den istifasını e-devlet üzerinden yaptığı öğrenildi.

Umut Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşım yapmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalması parti içinde tepkilere neden olmuştu. Yılmaz'ın bir süredir CHP ile ters düştüğü biliniyordu.

CHP, 30 YIL SONRA KAZANMIŞTI

Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Gaziantep'te bir ilki başardı. CHP, 1 milyon nüfuslu Türkiye'nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi'ni kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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