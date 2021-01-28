Umur Talu'dan "Salgının 100 Yıllık Tarihi"

Gazeteci-yazar Umur Talu, "Senin Adın Corona Olsun" adlı kitabında 1918 İspanyol gribi başta olmak üzere dünyayı sarsan pandemilerin yüzyıllar süren tarihine ve o salgınlardan bugüne ışık tutan derslere yer veriyor.