Umur Talu'dan "Salgının 100 Yıllık Tarihi"
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Umur Talu'dan "Salgının 100 Yıllık Tarihi"

28.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:49

Gazeteci-yazar Umur Talu, "Senin Adın Corona Olsun" adlı kitabında 1918 İspanyol gribi başta olmak üzere dünyayı sarsan pandemilerin yüzyıllar süren tarihine ve o salgınlardan bugüne ışık tutan derslere yer veriyor.

Gazeteci-yazar Umur Talu, "Senin Adın Corona Olsun" adlı kitabında 1918 İspanyol gribi başta olmak üzere dünyayı sarsan pandemilerin yüzyıllar süren tarihine ve o salgınlardan bugüne ışık tutan derslere yer veriyor

Umur Talu'dan 'Salgının 100 Yıllık Tarihi'

Kaynak: DailyMotion.com

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