Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü Sakarya'da tedbir amaçlı gözlem altına alınan vatandaşın koronavirüs hastası olmadığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

06.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:43
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da dönüşü şüphesiyle gözlem altına alınan hastaya ve hastanın sosyal medyada yayılan görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KAYGIYA GEREK YOK, SONUÇLAR NEGATİF"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yayılan videonun şüphe durumunda alınan tedbirin ciddiyetini gösterdiğini belirtti. Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor. Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

NE OLMUŞTU?

Karabük'te, Kayseri'de ve Sakarya'da, Umre ziyareti sonrası öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişiler, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Fahrettin Koca, umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların ilk test sonuçlarını açıkladı
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