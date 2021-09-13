Ümraniye'de Yaz Festivali Hande Yener ve Demet Akalın konserleryle son buldu

- Ümraniye'de Yaz Festivali, Hande Yener ve Demet Akalın konserleri ile son buldu

İSTANBUL - Ümraniye'de düzenlenen Yas Fest 2021 etkinliklerine Demet Akalın ve Hande Yener konserleri ile veda edildi. Uzun süre pandemi kısıtlamalarıyla yaşayan vatandaşlar Yaz Festivalinde eğlenerek müzik ziyafeti yaşadı.

Ümraniye Belediyesi tarafından, 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen konserlerin sonuncusu dün akşam Ümraniye Millet Bahçesinde gerçekleşti. Konserde şarkıcı Hande Yener ve Demet Akalın sahne aldı. Ümraniye Belediyesi, 'Yaz Fest 2021' etkinliği ile Ümraniyelilere uzun süren pandemi koşullarının ardından konser coşkusunu yaşattı. Ümraniye Millet bahçesinde 5 gün boyunca gerçekleştirilmiş olan konserlerde birbirinden farklı ünlü sanatçılar sahne aldı. Festivalin kapanış gününde sahneyi Hande Yener ve Demet Akalın aldı. İzleyicileri performansı ile eğlendiren ünlü sanatçılar seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.