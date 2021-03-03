Ümraniye'de silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı
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Ümraniye'de silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

03.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:53

Ümraniye'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi üzerinde Ferhat T.'nin silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Aslan A.'nın özel bir hastanede tedavi gördüğünü tespit etti.

Hastanede gözaltına alınan Aslan A. ifadesinde, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ferhat T.'yi silahla yaraladığını, Ferhat T'nin kuzeni Fatih B.'nin de kendisine araçla çarparak kaçtığını söyledi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Ferhat T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil çarpması sonucu hafif yaralanan Aslan A.'nın ise tedavisinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

Araçla Aslan A'ya çarparak kaçan Fatih B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ümraniye'de silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı
Ümraniye'de silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı
Ümraniye'de silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı
Ümraniye'de silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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