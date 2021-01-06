Son dakika: Ümraniye'de şerit ihlali yapan motosikletlinin otomobile çarpma anı kamerada
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Son dakika: Ümraniye'de şerit ihlali yapan motosikletlinin otomobile çarpma anı kamerada

06.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:36
Son dakika: Ümraniye'de şerit ihlali yapan motosikletlinin otomobile çarpma anı kamerada

Son dakika haberler... ÜMRANİYE'de şerit ihlali yapan motosikletli kurye caddeden dönüş yapan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

ÜMRANİYE'de şerit ihlali yapan motosikletli kurye caddeden dönüş yapan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçen gün Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre Ataşehir istikametine trafik yavaşladığı sırada şerit ihlali yapan bir motosikletli kurye caddeye giren bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören  vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 


Son dakika: Ümraniye'de şerit ihlali yapan motosikletlinin otomobile çarpma anı kamerada
Son dakika: Ümraniye'de şerit ihlali yapan motosikletlinin otomobile çarpma anı kamerada
Son dakika: Ümraniye'de şerit ihlali yapan motosikletlinin otomobile çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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