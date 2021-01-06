Son dakika: Ümraniye'de şerit ihlali yapan motosikletlinin otomobile çarpma anı kamerada

ÜMRANİYE'de şerit ihlali yapan motosikletli kurye caddeden dönüş yapan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçen gün Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre Ataşehir istikametine trafik yavaşladığı sırada şerit ihlali yapan bir motosikletli kurye caddeye giren bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı