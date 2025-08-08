Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti. Umman Özkul'un ölüm sebebi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Umman Özkul öldü mü? Münir Özkul'un eşi Umman Özkul neden öldü?

UMMAN ÖZKUL HAYATINI KAYBETTİ Mİ?

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'un vefat haberi gündeme oturdu. Umman Özkul'un ölüm nedeniyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Umman Özkul gerçekten hayatını kaybetti mi? Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'un vefat nedeni neydi?

MÜNİR ÖZKUL'UN EŞİ UMMAN ÖZKUL NEDEN VEFAT ETTİ?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul ile 1986 yılında evlenen Umman Özkul, çiftin arasındaki 25 yaş farkına rağmen uzun ve huzurlu evlilikleriyle tanınmaktaydı. Eşinin vefatının ardından derin bir yas yaşayan Umman Özkul, verdiği bir röportajda "Öyle yatalak kalsaydı, yeter ki benim olsaydı" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

ACI HABERİ KİM DUYURDU?

Umman Özkul'un vefatına ilişkin haber, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Güner Özkul'un yaptığı açıklamada, "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi. Ancak ölüm sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Umman Özkul için 8 Ağustos 2025 Cuma günü Zincirlikuyu'da öğle namazını takiben cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Umman Özkul, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MÜNİR ÖZKUL'UN DÖRT EVLİLİĞİNDEN BİRİYDİ

Usta sanatçı Münir Özkul hayatı boyunca dört kez evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştur. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi olarak 1986 yılında evlendiği Umman Özkul ile uzun yıllar birliktelik yaşamıştır.