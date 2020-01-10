: Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma

10.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:39

ABD Donanması 5. Filo Sözcüsü Yarbay Josh Frey, dün Arleigh Burke sınıfı destroyer USS Farragut'a, Umman Denizi'nin kuzeyinde rutin operasyonları sırasında Rus gemisi tarafından "saldırganca yaklaşıldığını", USS Farragut'un olası çarpışmayı önlemek için 5 kez uyarı sirenini öttürmek zorunda kaldığını söyledi.

RUS GEMİSİ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEYİ UZUN SÜRE REDDETTİ

Başta yönünü değiştirmeyi reddeden Rus gemisinin sonunda Amerikan savaş gemisinden uzaklaştığını belirten Frey, Rus gemisinin yönünü değiştirmekte gecikmesinin "çarpışma riskini artırdığını" kaydetti.

VİDEO YAYINLANDI

ABD Donanmasının Orta Doğu'da ve Hint Okyanusu'nun bazı kesimlerindeki faaliyetlerini denetlemekle sorumlu 5. Filo, Twitter hesabında 9 Ocak'ta meydana gelen olayın videosunu yayınladı.

Kaynak: AA

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