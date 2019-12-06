UMKE'den sürücülere 'Yaşama Yol Ver' hediyesi

06.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:43

BİTLİS'te, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 'Yaşama yol ver' kampanyası dahilinde sürücülere çeşitli hediyeler dağıtarak, bilgilendirme yaptı.

Bitlis UMKE ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada, durdurulan araç sürücülerine uygulama hakkında bilgilendirmeler yapılarak, araç kokusu ve araç reflektörü hediye edildi. UMKE Birim Sorumlusu Paramedik Ömer Daşdemir, her yıl Aralık ayının ilk haftasının 'Aile Sağlık Hizmetleri Haftası' olarak kutlandığını belirterek, şöyle konuştu:

Kaynak: DHA

"112 Acil Sağlık sistemi bu yıl 25'nci yaşını kutluyor. Bizler de bu hafta etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bitlis il ve ilçelerinde birçok faaliyet belirledik. Polis uygulama noktasında trafikteki sürücü kardeşlerimize 'Yaşama yol ver' adlı kampanya kapsamında Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu araç kokusu ve araç reflektörü hediye ediyoruz. Bu etkinliğimizi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile birlikte koordine ettik. Destek veren bütün ekiplere teşekkür ediyoruz."