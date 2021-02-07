Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı açıklamasıyla şaşkına çevirdi

ATV ekranlarından yayınlanan programında, gündemi sarsan olaylara imza atan Müge Anlı, uzun süredir Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit ediliyordu. Ünlü sunucu, tehditler üzerine yaptığı açıklamasında, "Ben koruma ile gezmem. Hic¸ kimse kimsenin kaderine o¨lu¨mu¨ yazamaz" dedi.

Yıllardır ATV ekranlarından çarpıcı olay ve konuklarla gündemi sarsan yayınlara imza atan Müge Anlı, yaptığı koruma açıklamasıyla şaşkına çevirdi. Uzun süredir açık bir şekilde Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen ünlü sunucu, Uçankuş TV'de katıldığı Canlı Masa programında koruması olmadığını söyledi.

"BEN KORUMA İLE GEZMEM"

Yorumculardan gelen soru üzerine gündemde dolanan 7 koruma ile gezdiği iddialarını yalanlayan Müge Anlı, "Ben koruma ile gezmem. Benim hiç öyle şeylerim yok. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Kimse kimsenin kaderinden ölümü de alamaz." ifadelerini kullandı.