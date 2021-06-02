Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi
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Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi

Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümitcan Uygun'un 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı duruşmaya bugün de devam edildi.

Ümitcan Uygun'un 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı duruşmaya bugün de devam edildi.

Olay anında evde bulunan ve çağırıldığı halde mahkemeye gelmeyen Merve A. hakkında zorla getirilme kararı verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Enes Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ve ailesinin avukatı dosyaya giren belgelerin gerçeği ortaya çıkardığını, evde bulunan fatura aboneliklerinin ve diğer belgelerin duruşmanın seyrini değiştirmeyeceğini öne sürerek mahkeme tarafından mütalaanın açıklanması talebinde bulunurken, sanık avukatı ise olayın yaşandığı evin Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada olduğunu söyledi. Sanık ve tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, olayın yaşandığı gün evde bulunan ve çağırıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık Merve A. hakkında da zorla getirilmesi için karar verdi. Ara kararını veren mahkeme heyeti duruşmayı 15 Ekim tarihine erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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