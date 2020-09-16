Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde yarışan filmler Nevşehir Kalesi'nde gösterime sunuldu
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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde yarışan filmler Nevşehir Kalesi'nde gösterime sunuldu

, Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" kapsamında tarihi Nevşehir Kalesi'nde film gösterimi yapıldı.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde yarışan filmler Nevşehir Kalesi'nde gösterime sunuldu
16.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:38

, Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" kapsamında tarihi Nevşehir Kalesi'nde film gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren festival Nevşehir Kalesi'ndeki etkinlikle devam etti.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın dinleti sunduğu programda, festivale katılan kısa metrajlı filmler surlara yerleştirilen dev ekrandan izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla az sayıda konuğun katıldığı programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, festivalin Kapadokya bölgesinin dünya çapında daha tanınır hale gelebilmesi adına önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kapadokya bölgesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki eşsiz turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Arı, "Bu yıl Kapadokya'da ilki düzenlenen festivale 45 ülkeden 350 film katıldı. Jürinin değerlendirmesinin ardından ödül alacak yapım sahiplerini şimdiden tebrik ediyorum. Festival, pandemi kurallarına uygun olarak ciddi önlemler altında gerçekleştiriliyor. Uluslararası Turizm Filmleri Festival Komitesine ve aramızda bulunan değerli üye ülke başkanlarına destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de programda birer selamlama konuşması yaptı.

Türkiye tanıtım filminin seyredilmesinin ardından etkinliğin ilk günü sona erdi.

Kaynak: AA

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