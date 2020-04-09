ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer, Sağlık, Dünya, Güncel

ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, üzerinde çalıştıkları yeni ilacın koronavirüsün tedavisinde kullanılmak üzere potansiyeli olduğunu duyurdu. Şirketin araştırmadan sorumlu yöneticisi ilacın geliştirilme sürecinde bir dizi testler uygulandığını ve ilk sonuçların başarılı olduğunu ifade etti

09.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:37

Dünyaca ünlü ilaç ve teknoloji şirketleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ilaç ve aşı geliştirmek için kolları sıvarken, ABD'den umut verici bir açıklama geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs ilacı için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, üzerinde çalışılan bir ilacın potansiyeli olduğunu duyurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın Kovid-19'u yenebilecek bir ilaç geliştirme konusunda hızlı adımlar attığı öne sürüldü.

"İYİLEŞMEYE YARDIM EDECEK POTANSİYELDE"

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk veriler ışığında, bir ilaç adayının koronavirüs hastalarının iyileşmesine yardım edecek potansiyeli bulunduğu tespit edildi" ifadesi kullanıldı.

Şirketin hali hazırda piyasada bulunan bazı ilaçların üzerinde de denemelerin yapıldığı ve bunlarla bağlantılı olacak şekilde değişiklikler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

"İLK SONUÇLAR BAŞARILI"

İlacın geliştirilme sürecinde bir dizi testler uygulandığını ve ilk sonuçların başarılı olduğunu ifade eden şirketin araştırmadan sorumlu yöneticisi Mikael Dolsten, "Şirket olarak Kovid-19'la her cephede mücadele etmek istiyoruz. Klinik öncesi çalışmalar, bize geçmişte SARS için geliştirilen bir ilacın koronavirüs olan hastaları iyileştireceğine dair bir potansiyel olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti Haber
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haber
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Haber
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur Haber
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, göz göre göre virüs kaptı Haber
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, göz göre göre virüs kaptı
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haber
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Dünya hapis hayatı yaşarken, virüsün kaynağında hayat normale döndü
Dünya hapis hayatı yaşarken, virüsün kaynağında hayat normale döndü
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Karantinaya uymayanlara ceza kesen başkan partide bastığı eşine acımadı
Karantinaya uymayanlara ceza kesen başkan partide bastığı eşine acımadı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 14:37:52. #1.14#
title