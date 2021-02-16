"Uluslararası Sağlıklı Gıda Yarışması"na başvurular 19 Mart'ta sona erecek

Novo Nordisk ve Stockholm Gıda Forumu EAT, dünya genelinde sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ortamları yaratarak obeziteyi önlemek için "Uluslararası Sağlıklı Gıda Yarışması" (Healthy Food Challenge) düzenliyor.

Novo Nordisk ve Stockholm Gıda Forumu EAT, dünya genelinde sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ortamları yaratarak obeziteyi önlemek için "Uluslararası Sağlıklı Gıda Yarışması" (Healthy Food Challenge) düzenliyor.

Ortak açıklamaya göre, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ortamları yaratacak yenilikleri ödüllendirmeyi amaçlayan yarışmaya katılmak isteyenlerin novonordisk.com/thehealthyfoodchallenge ve thehealthyfoodchallenge.com üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Yarışmaya katılmak için son kayıt tarihi 19 Mart olarak belirlenirken, yarışmaya girecek projelerin yenilikçi ve 2-3 yıl içinde uygulanabilir fikirler olması bekleniyor.

Başvurulara rehberlik etmesi için 28 Şubat ve 4 Mart'ta çevrimiçi bilgilendirme toplantıları yapılacak. İlk elemeyi geçen 30 başvuru sahibi haziran sonuna kadar projelerini geliştirebilecek. Haziranda yapılacak elemede projeler 10'a indirilecek. Proje sahipleri haziran-eylül arasında belirlenecek tarihte projelerini geliştirmek üzere temel eğitim kampına davet edilecek.

Kazanan 3 proje ekimde açıklanacak. Seçilecek 3 fikrin hayata geçirilmesi için 100 bin dolara kadar finansman sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur