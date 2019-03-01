Uluslararası Demokrat Birliği'nden Coşkun Güven'e Tam Destek

AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven'e 31 Mart yerel seçimlerindeki çalışmalarına Uluslararası Demokratlar Birliği'nden (UID) destek geldi.

Uluslararası Demokrat Birliği Ekonomi Birim Başkanı ve Karabüklü iş adamı Abdullah Ören 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven'in yanında olduklarını ve Yenice ilçesinin iki yıldır kavuşamadığı yatırımlar için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde başlatılması gerektiğini belirtti.

Avrupa'da yaşayan Karabüklü iş adamları olarak Yenice'nin kalkınması için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ifade eden Ören, "En başta gençler ve kadınlara daha fazla güvenip, daha fazla sorumluluk verilerek sadece Türkiye genelinde değil dünyaya açılma imkanını kaçırmamamız gerekiyor. Bunun için kavgacı değil, kucaklayıcı ve vizyon sahibi başkana ihtiyacımız var. AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven Bey'e bu süreçte başarılar diliyor ve her daim desteğimizin devam edeceğini bilmesini istiyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA