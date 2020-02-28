Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı
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Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.

28.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:37
Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yapılan saldırının ardından Ankara, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmazken, göçmenler ve sınırına akın ediyor. Uluslararası (Amnesty International), Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.


Yunanistan ise cuma günü 'yasa dışı göçe müsaade yok' derken Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere biber gazıyla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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