Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı

28.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:37

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yapılan saldırının ardından Ankara, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmazken, göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın ediyor. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.



Yunanistan ise cuma günü 'yasa dışı göçe müsaade yok' derken Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere biber gazıyla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle