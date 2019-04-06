Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Tayyar Arı: "F-35 projesini Türkiye üzerinde bir şantaja dönüştürmeye çalışıyorlar"

"F-35'lerin size sağladığı hava üstünlüğü kısıtlayıcıdır"

"Türkiye NATO'dan ben çıkıyorum dese bile onların bizi vazgeçirmek için yalvaracaklarını düşünüyorum"

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Tayyar Arı, gündemdeki F-35 ve S-400'ler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arı, "S-400'den bizi vazgeçirmeye çalışarak, F-35 projesini Türkiye üzerinde bir şantaja dönüştürmeye çalışıyorlar. Türkiye NATO'dan ben çıkıyorum dese bile onların bizi vazgeçirmek için yalvaracaklarını düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Tayyar Arı, ABD ile yaşanan F-35 ve Rusya'dan satın alınan S-400'ler hakkında açıklamalarda bulundu. Arı, "Türkiye'nin F-35'lerin üretim sürecinden çıkarılma ihtimali gündeme gelmiş gözüküyor. S-400'den bizi vazgeçirmeye çalışarak, F-35 projesini Türkiye üzerinde bir şantaja dönüştürmeye çalışıyorlar. NATO'nun ve ABD'nin kaygıları, S-400'ler üzerinden F-35'lerin teknik alt yapısına ulaşabileceği. F-35 ve NATO'nun güvenliğine ciddi zarar vereceği kaygısı var. Bu hususta S-400'le F-35'in uzak yerlere konumlandırılması gündeme gelmişti. Ayrıca F-35'lere reflektör takılması, böylece herhangi bir teknik alt yapısının alınmasının mümkün olmayacağı da konuşuldu. Son zamanlarda çıkan bu baskının sebebi Türkiye ve Rusya arasındaki artan angajmanın sonlandırılması veya sınırlandırılmasıdır" dedi.

NATO'nun Türkiye'ye karşı ikiyüzlü politikası

Türkiye'nin NATO içerisindeki yerinden bahseden Dekan Tayyar Arı, "Türkiye'nin NATO içerisindeki yeri oldukça kıymetli ve hala vazgeçilebilir değil. Türkiye NATO'dan ben çıkıyorum dese bile onların bizi vazgeçirmek için yalvaracaklarını düşünüyorum. Amaçları zaten Türkiye'yi NATO içerisinde tutmaya çalışmaktır. Rusya'nın güneyi itibari ile düşünüldüğü zaman Türkiye'siz NATO Rusya'yı nasıl dengeleyecek? Türk hava sahasını kullanma imkanına kavuşmuş bir Rusya Doğu Akdeniz'de hem hava, hem deniz üstünlüğü kazanacak ve bu dengeyi NATO aleyhine kuracaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonu şu anda çok mühimdir. Bundan sonra güvenlik meselelerine Rusya'nın perspektifinden bakan ve Rusya'yla yoluna devam eden bir Türkiye'nin NATO açısından çok büyük bir kayıp olacağını ve bölgedeki riskleri önlemek konusunda çok zayıflayacağını söyleyebiliriz. NATO ülkelerinin bazılarında, Sovyet veya Rus askeri teçhizat, mevcut S-300 meselesi gibi, NATO'nun Türkiye'ye karşı iki yüzlü politika benimsemesi, Türkiye'nin Rusya ile beraber hareket etmesidir. Bu konu ABD ve NATO'yu müthiş derecede endişelendiriyor. Çünkü muhtemel bir savaş durumunda Türkiye bu bağımlılığını düşünerek Rusya karşısındaki cephede ne kadar yer alabilir? Bu sebepten F-35 konusunu şantaj olarak kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

"İsrail Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak mı istiyor?"

Arı, "İsrail'in Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak istemesi, batı dünyasını Türkiye karşısında yeterince organize edemiyor oluşundandır. İsrail, İran'ı hedef gösterdiği zaman batı dünyası İran'ın tam karşısında duruyor. Fakat Türkiye için aynı oranda verim alamıyor. Türkiye için, batı karşısında daha rahat hedef alınabilir bir ülke olmasını istiyor" dedi.

Arı, "Türkiye F-35'leri almaya mecbur mu?" sorusuna, "Aslında değil, belki de Türkiye bu projeden daha bağımsız olmak isteyip ayrılabilir. Fakat bağımsız olmanın da bir bedeli vardır. Türkiye, F-35'ler beni ABD'ye daha bağımlı hale getirecek. Çünkü siz F-35'leri NATO ülkelerine karşı kullanamazsınız. İsrail'e karşı kullanamazsınız. F-35'lerin size sağladığı hava üstünlüğü kısıtlayıcıdır" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA