Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı

11.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:56
Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Bursa'da, Uludağ Milli Parkı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Bursa'da, Uludağ Milli Parkı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Gürsu Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının destekleriyle 2,5 ton yem toplandı.

Sebze, meyve ve ekmekten oluşan yemler, 1750 metre rakımlı Çobankaya mevkisinde Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu ve Uludağ Milli Park Müdürü Yüksel Akdoğan'ın katılımıyla, belirlenen yerlere konuldu.

Yemleme işleminin sonuçları, bölgeye yerleştirilen foto kapanlarla gözlemlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Murat Balcı Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ali Şansalan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yaşar Güler Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:00:14. #1.15#
title