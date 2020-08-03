Uludağ'ın saklı güzelliği göller bölgesi
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Uludağ'ın saklı güzelliği göller bölgesi

Bursa'yı bağrında saklayan Uludağ'ın her köşesi ayrı güzel. Birçok Bursalının bile vakit ayırıp gitmediği göller bölgesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

03.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:27

Bursa'yı bağrında saklayan Uludağ'ın her köşesi ayrı güzel. Birçok Bursalının bile vakit ayırıp gitmediği göller bölgesi görenleri kendine hayran bırakıyor. 2543 metre yükseklikteki zirvenin hemen arkasında kalan saklı güzellikler drone ile havadan görüntülendi.

Kış mevsiminde olduğu kadar yaz aylarında da görülmesi gereken Uludağ'da buzul çağından kalan 4 aktif yedi göl doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Yeryüzüyle gökyüzünün birleştiği noktada bembeyaz bulutların arasında saklanan dipsiz göl diye bilinen Karagöl, 2290 metre yükseklikte büyük zirvenin hemen gerisinde bulunuyor. Derinliği daha önce tüplü dalış yapan uzman kişilerce de ölçülemediği için dipsiz adı verilen Karagöl yaz aylarında masmavi görüntüsüyle Uludağ'ın doğa güzelliklerinin başını çekiyor. Karagöl'ün hemen yukarı kısmında iki ayrı tepenin arasında Kilimli ve Aynalı Göl bu iki gölün üzerinde de Aynalı Göl bulunuyor. Bölgede yaz aylarında kuruyan Heybeli Göl ile birlikte iki ayrı göl bulunuyor.

Aynı bölgede yıllardır çobanlık yapan Efe Gülbak, bölgede 7 ayrı göl olduğunu söylendiğini ancak kendisinin 55 yıldır 7. göle rastlamadığını söyledi.

(Uğur Uslubaş/İHA)

Uludağ'ın saklı güzelliği göller bölgesi

Kaynak: İHA

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