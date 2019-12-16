Uludağ'da 50 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı
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Uludağ'da 50 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam ediyor.

16.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:14
Uludağ'da 50 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı

'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam ediyor. Çalışmalara karadan 200 kişilik ekip devam ederken, kurulan 50 kişilik özel tim belirli bölgelere helikopterle bırakıldı.


Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Sarp ve 'ı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam diyor. Karadan 200 kişilik ekip çalışmalarına devam ederken, kurulan 50 kişilik özel tim de helikopterle arama çalışmalarının olduğu bölgede farklı alanlara bırakıldı. Uludağ'da hava güneşli ve açık olduğu için çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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