Ulu Önder Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında nöbet tutan asker, gözyaşlarına hakim olamadı

10.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:36

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Atatürk'ün yatağının başında saygı duruşunda bulunan bir askerin duygu dolu anlar yaşaması kameralara yansıdı. Gözyaşlarına hakim olmayan askerin gözyaşlarını ise silah arkadaşı sildi.

CANLI YAYINDA DUYGULANDIRAN ANLAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu.

Çok sayıda vatandaş, elinde bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Tören sırasında saygı nöbeti tutan askerin gözlerinin dolduğu görüldü.

Düzenlenen törenin ardından Atatürk'ün odası ziyarete açıldı. Odayı ziyaret eden vatandaşlar, ellerindeki çiçekleri Atatürk'ün yatağına bıraktı.

ATA, YATAĞI BAŞINDA ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak: İHA