Ülkü Ocakları Başkanı Türker: "3 Hilal'e kimse paçavra diyemez"
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Ülkü Ocakları Başkanı Türker: "3 Hilal'e kimse paçavra diyemez"

Ülkü Ocakları Başkanı Türker: '3 Hilal'e kimse paçavra diyemez'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, CHP il başkanı ve vekilinin 3 Hilal'e paçavra demesine sert tepki gösterdi.

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, CHP il başkanı ve vekilinin 3 Hilal'e paçavra demesine sert tepki gösterdi.

Ortahisar Belediyesi, İstanbul'un Fethinin 568. yılında kaleye astığı 3 hilalli atalardan sembolleşmiş bayrak asmıştı. Asılan bu bayrağa CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve İl Başkanı Kamil Gülmez tepki göstererek "O paçavra" ifadesi kullanmıştı. Bu açıklamalara ilk tepki Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker'den geldi. Başkan Türker vekil ve il başkanının o cümlelerini çok sert bir dille kınayarak "Sembol olarak dahi kullanılsa bu millet bayrağı sevmiş ve bağrına basmıştır. Teröristlerin ellerindeki paçavradır" diyerek; "Türk'ün bayrağı tektir. ve dünyada kimse yanına bir bayrağı daha denk tutamaz. Lakin nasıl ki bir Karabağ olayında Azerbaycan bayrakları ile donatıyorsak her yanı, nasıl ki Doğu Türkistan yürüyüşünde Gökbayrakları taşıyorsak geçmişi yad etmek için yapılan bir programda bugün sembolleşmiş ve atalarımızın elinde yiğitçe dalgalanmış bir sancağı kullanmak da o kadar normaldir. Sürekli bir kriz arayan ve provokatörlük peşinde olan zihniyet muhakkak bu bilinci taşıyamaz ve idrak edemezler. Sembolleşmiş bir figür dahi olsa, Kayı simgesi ya da dodurga sancağı dahi olsa, buna 'bez parçası' ibaresini kullanmak gafletten ibarettir. Bez parçası diye küçümsenmeye çalışılan bu sancak, Devlet-i Aliye'nin kurulmasında katkısı olan yiğit atalarımızın kullandığı şanlı bir değerdir" açıklamada bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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