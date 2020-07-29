Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
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Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı

Hindistan'ın önde gelen eğitim kurumlarından Burdwan Üniversitesi'nde görevli İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar'ın eşinin "Kocam, cinsel ilişki karşılığında öğrencilere not verdi" şeklindeki iddiası ülke gündemine bomba gibi düştü.

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
29.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:26

Hindistan'ın önde gelen eğitim kurumlarından Burdwan Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde profesör olarak ders veren Angshuman Kar ile ilgili bir ses kaydı ülke gündemine bomba gibi düştü.

Bir süredir okul koridorlarında ve sosyal medyada Kar'ın öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği konuşuluyordu. Fakat önceki gün Kar'ın eşi ihanetlere dayanamayıp sonunda patladı. Sosyal medya aracılığıyla bir ses kaydı yayınlayan Kar'ın eşi, ünlü profesörün kadınları nasıl kandırdığını ve ahlaksız tekliflerde bulunduğunu açıkladı.

ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİNİ DE PAYLAŞTI

Yıllardır bunu sineye çektiğini söyleyen Kar'ın eşi, ünlü profesörün fazladan puan ve not verdiği eski öğrencilerin isimlerini sıraladı. Hint basınında Kar'ın eşinin ismi açıklanmazken olayla ilgili detaylar da kamuoyuna aktarıldı. Ünlü profesörün eşi, ismini saydığı kadınların aldığı puanlar da dahil olmak üzere birçok detayı paylaşırken, bu kadınların birçok üniversite eğitim kurumunda bu sayede iş bulabildiğini ve eşinin de cinsel ilişki karşılığında verdiği sözleri de tuttuğunu söyledi.

Ülkeyi karıştıran skandal! Profesör, öğrencilerine cinsel ilişki karşılığı not verdi

"KOCAM İLİŞKİ KARŞILIĞINDA NOTLARI ARTIRDI"

Hakkındaki iddialar 20 yılı aşkın bir süredir dillendirilen Kar'ın siyasi duruşu ve hükümetle yakın olması sebebiyle yıllardır görevine devam ettiği iddia edilirken ses kaydında, "Kocam, cinsel ilişki karşılığında bir öğrencilerine sınav notlarını ve puanlarını artırmak ya da üniversitelerde kalıcı iş vaadinde bulunuyordu" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada paylaşılan ses kaydının ardından Kar'a ve üniversite yönetimine büyük tepki gösterildi. Özellikle sosyal medyada Kar'ın görevden alınması ve olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunulurken, eski dekan yardımcısı Smriti Kumar Sarkar'ın döneminde 3 kere profesör Kar'ın sınav sorularını sızdırdığına dair iddiaların bulunduğu belirtildi.

Haber Yorumları (1)
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