Ülker Stadı Lefter Fotoğraflarıyla Donatıldı

Fenerbahçe Ülker Stadı'nın protokol ve basın girişindeki fotoğraflar sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis fotoğrafları ile değiştirildi. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandontadis Sezonu dolayısıyla Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki fotoğraflar değiştirildi. Protokol ve Basın girişinin olduğu noktada daha önce futbolcuların yer aldığı fotoğrafların yerine sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter'in fotoğrafları konuldu.

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş/İHA)