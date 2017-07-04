Çamlıca Gişelerine de Serbest Geçiş Sistemi Geliyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) çalışmalarını yarın başlatacaklarını açıkladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra SGS şimdi de Çamlıca gişelerine kuruluyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarının 5 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.
ÇAMLICA GİŞELERİNE SGS GELİYOR
Bakan Arslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra şimdi de Çamlıca gişelerine SGS kuracaklarını belirtti.
30 AĞUSTOS'TA HİZMETE GİRECEK
Çamlıca gişelerinde yarın SGS çalışmalarını başlatacaklarını kaydeden Arslan, bunu 30 Ağustos'ta hizmete açacaklarını ifade etti.