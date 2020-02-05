: Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı

05.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:49

Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasıyula ilgili detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Herkes uçağın neden pistin dışına çıktığını merak ediyor. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, uçağın düşme sebebini NTV canlı yayınında açıkladı.

"SERT İNİŞ SONUCU ARAZİYE SÜRÜKLENDİ"

Kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turhan, şunları kaydetti:

"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."

"PİLOTLARLA İRTİBAT KURULAMADI"

Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

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