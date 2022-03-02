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Ulaş Kaymakamı Baş, köyleri ziyaret etti

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş Kaymakamı Baş, köyleri ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Akkaya ve Çavdar köylerini ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Akkaya ve Çavdar köylerini ziyaret etti.

Köylerde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Baş, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baş, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledikten sonra köylerin sorunlarının imkanlar dahilinde çözüleceğini söyledi.

Akkaya köyündeki istiridye mantarı üretim tesisini gezen Baş, üretici Yusuf Battal'dan bilgi aldı.

Baş, köylülere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerde Baş'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ile İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila eşlik etti.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Hisarcık, Selçuk, Sivas, Güncel, Haberler

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