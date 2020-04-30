Ulaş Belediyesi peyzaj çalışmalarına başladı Ulaş Belediyesi, ilçenin giriş ve çıkışını güzelleştirmek için peyzaj çalışmalarına başladı.

Ulaş Belediyesi, ilçenin giriş ve çıkışını güzelleştirmek için peyzaj çalışmalarına başladı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin giriş ve çıkış noktalarına daha estetik bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

İlçe genelindeki cadde, sokak, park ve yol kenarlarında bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü belirten İlbey, "İlçemizin estetik açıdan daha güzel ve yaşanabilir olması için mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle ilçe girişine peyzaj çalışması başlattık. Yapılan peyzaj çalışmasının ardından ilçemizin güzelliğine güzellik katacağız. Bu düzenlemelerle ilçe girişimiz daha renkli bir havaya bürünecek." dedi.

Kaynak: AA