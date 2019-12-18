Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:20
Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan İlbey, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

İlbey, kategorisinde 'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", kategorisinde 'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafları için oy kullandı.

İlbey, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Yarışmadaki fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ve anlamlı. Seçerken de çok zorlandım. AA muhabirlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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