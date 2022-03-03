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Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

AA, Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Beyoğlu'ndaki Odakule önünde toplanan gruptakiler, "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşa Hayır" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Ukrayna ve Türk bayrakları da açan göstericiler, daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geçti.

Gruptakiler, burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Protesto, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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