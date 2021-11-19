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Ukraynalı kaynak ustası Victor Mihalev

AA / Alexander Ermochenko - Haberler | Güncel

Kaynak ustası Mihalev'in malzemelerini hazırlaması Mihalev'in şarapnel, mermi ve havanları işleyerek çalışması Mihalev'in yaptığı eserler Kaynak ustası Victor Mihalev ile röportaj Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde...

Kaynak ustası Mihalev'in malzemelerini hazırlaması

Mihalev'in şarapnel, mermi ve havanları işleyerek çalışması

Mihalev'in yaptığı eserler

Kaynak ustası Victor Mihalev ile röportaj Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) yaşayan 59 yaşındaki kaynak ustası Victor Mihalev savaştan kalan şarapnel, mermi ve havanları işleyerek zanaatini icra ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki savaştan kalan malzemeleri işleyen Mihalev'in çalışmaları, eski Sovyetler Birliği müzelerinde sergilenirken, Avrupa'da da biliniyor. Mihalev Donetsk'deki atölyesinde yeni bir sergi için hazırlanıyor.

Ukraynalı kaynak ustası Victor Mihalev

Ukraynalı kaynak ustası Victor Mihalev

Ukraynalı kaynak ustası Victor Mihalev

AA / Alexander Ermochenko - Son Dakika Haberleri

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