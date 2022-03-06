Ukrayna'yı işgal eden Rus askerleri bu kez gafil avlandı! Asansörde sıkışıp kaldılar - Haberler

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Ukrayna'yı işgal eden Rus askerleri bu kez gafil avlandı! Asansörde sıkışıp kaldılar

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Ukrayna'yı işgal eden Rus askerleri bu kez gafil avlandı! Asansörde sıkışıp kaldılar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 11. gününde savaş hattından dikkat çeken bir görüntü servis edildi. Şehrin birçok bölgesine giren ve saldırılarına devam eden Rus birlikleri bu kez gafil avlandı. Kharkiv'deki bir ofis binasının çatışına ulaşmak için asansöre binen bir grup Rus askeri, Ukrayna birlikleri tarafından fark edilince, yönetim tarafından elektriklerin kesilmesiyle kıskıvrak yakalandılar.

10 Rus askerinden oluşan bir devriye grubu, Ukrayna kara savunma ekibi tarafından bir asansörde yakalandı.

ASANSÖRE BİNDİLER AMA...

Muhtemelen keskin nişancı pozisyonu almak için çatıya ulaşmaya çalışan Rus askerleri, bir ofis binasının çatısına ulaşmak için asansörü kullanmak istediler.

ELEKTRİĞİ KESEREK HAPSETTİLER

Binanın yönetimi elektriği keserek onları asansörde hapsetti. Güvenlik kamerasına yakalanan bu görüntülerinde Rus askerleri hataya düştüklerini fark etmiş gibi görünüyorlar.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

qweqweqw:

putin böyle salak askerleriyle ukraynada 2. pakistanı 2. çeçenistanı yaşayacak. zalimler için yaşasın cehennem.

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