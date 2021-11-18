Ukrayna Parlamentosu, sınır muhafızlarına silah kullanma yetkisi verdi - Haberler
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Ukrayna Parlamentosu, sınır muhafızlarına silah kullanma yetkisi verdi

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Parlamentosu, sınır muhafızlarına silah kullanma yetkisi verdi

Ukrayna Parlamentosunda, sınır muhafızlarının silah ve askeri ekipman kullanabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edildi.

Ukrayna Parlamentosunda, sınır muhafızlarının silah ve askeri ekipman kullanabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 271 vekilin oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre, ülkenin sınırlarını ve egemenlik haklarını koruyan Ukrayna Sınır Muhafızlarına, silah, askeri ekipman ve zorlayıcı tedbirler kullanma yetkisi veriliyor.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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