Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti

Ukrayna ordusu, tanksavar sistemi Javelin ile Rus tankını vurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 14 gündür sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Ukrayna topraklarında bulunan bir Rus tankını tanksavar sistemi Javelin ile imha etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel