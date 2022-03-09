Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu, tanksavar sistemi Javelin ile Rus tankını vurdu.
Ukrayna ordusu, tanksavar sistemi Javelin ile Rus tankını vurdu.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 14 gündür sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Ukrayna topraklarında bulunan bir Rus tankını tanksavar sistemi Javelin ile imha etti.
(İHA)
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel