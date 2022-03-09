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Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu, tanksavar sistemi Javelin ile Rus tankını vurdu.

Ukrayna ordusu, tanksavar sistemi Javelin ile Rus tankını vurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 14 gündür sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Ukrayna topraklarında bulunan bir Rus tankını tanksavar sistemi Javelin ile imha etti.

(İHA)

Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Javelin, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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