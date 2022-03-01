Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: "Zelenskiy'i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi" - Haberler

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Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: "Zelenskiy'i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi:

- Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Milli Güvenlik Konseyi, Münir Karaloğlu, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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