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Ukrayna: Kiev bölgesinde 2 Rus helikopteri vuruldu

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna: Kiev bölgesinde 2 Rus helikopteri vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada da Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Ukrayna, Kiev, 112, Rus, Güncel, Haberler

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