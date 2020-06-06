Ukrayna'da yolcular maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdü
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Ukrayna'da yolcular maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdü

Ukrayna'da tramvay vatmanı, yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca darp edildi.

Ukrayna'da yolcular maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdü
06.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:27

Ukrayna'da tramvay vatmanı, yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca darp edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 33K numaralı tramvayın vatmanı Petra Zaparojtsa Durağı'na geldiği sırada maskesiz yolcuları uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi sonucu öfkeli yolcular vatmanı tramvaydan indirerek, sokak ortasında dövdü. Polisin olay yerine gelmesi ile vatman öfkeli yolcuların elinden kurtarıldı. Vatman, kendisine saldıran yolculardan şikayetçi oldu. - KİEV

Kaynak: İHA

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