Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü

Ukrayna'da 35 yaşındaki anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü. Polis tarafından gözaltına alınan kadına kasten cinayetten dava açıldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Sumi bölgesinde gerçekleşen olayda, Hanna adlı 35 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki bir barakanın tuvaletinde doğum yaptı. Hanna'nın dünyaya getirdiği bebeği kasti olarak tuvalet çukuruna düşmesine izin verdiğini belirten Ukraynalı güvenlik güçleri, "Göbek bağını kesen kadın, tuvalette bebeğini boğmak istedi" ifadelerine yer verdi.

KOMŞUSU İHBAR ETTİ

Olayın, kadının komşusunun tuvalette bebeği görmesi üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bebeğin olayın gerçekleştiği bir araziye gömüldüğü kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadına kasten cinayetten dava açıldığı ifade edildi. Hanna'nın hüküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı