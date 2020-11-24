Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü

24.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:46

Ukrayna'da 35 yaşındaki anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü. Polis tarafından gözaltına alınan kadına kasten cinayetten dava açıldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Sumi bölgesinde gerçekleşen olayda, Hanna adlı 35 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki bir barakanın tuvaletinde doğum yaptı. Hanna'nın dünyaya getirdiği bebeği kasti olarak tuvalet çukuruna düşmesine izin verdiğini belirten Ukraynalı güvenlik güçleri, "Göbek bağını kesen kadın, tuvalette bebeğini boğmak istedi" ifadelerine yer verdi.

KOMŞUSU İHBAR ETTİ

Olayın, kadının komşusunun tuvalette bebeği görmesi üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bebeğin olayın gerçekleştiği bir araziye gömüldüğü kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadına kasten cinayetten dava açıldığı ifade edildi. Hanna'nın hüküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü
Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
YUSUFCUK: 5 yil mi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN: Kasden öldürme Allah katında lanetlenmiş ve yeri cehennemin dibidir , kuran kitabında kesin bir hüküm yer alır.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şafak Sezer Demet Akalın Demet Özdemir Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Deniz Türüç Gökhan Gönül
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü - Sumi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 18:22:24. #1.14#
title