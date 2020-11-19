Ukrayna'da Türk TIR şoförleri arasındaki kavga kanlı bitti
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Ukrayna'da Türk TIR şoförleri arasındaki kavga kanlı bitti

19.11.2020 21:42 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:46
Ukrayna'da Türk TIR şoförleri arasındaki kavga kanlı bitti

UKRAYNA'nın Odesa ilinde, kavga eden 2 Türk vatandaşından biri diğerini bıçakladı.

UKRAYNA'nın Odesa ilinde, kavga eden 2 Türk vatandaşından biri diğerini bıçakladı.

Ukrayna medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Odesa'ya bağlı Molodolinske kasabasında bir otoparkta kalan iki Türk TIR şoförü, beraber alkol aldıktan sonra kavgaya tutuştu. Olay sırasında boğazından bıçaklanan 50 yaşındaki kişi, yakındaki bir kafeye giderek yardım istedi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bıçaklı saldırıda bulunan 1980 doğumlu Türk vatandaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüphelinin öldürmeye teşebbüs suçundan 7 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanabileceği ifade edildi.

(Fotoğraflı)


Ukrayna'da Türk TIR şoförleri arasındaki kavga kanlı bitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sonat KEREM

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