Ukrayna'da bekleyen Türk gemilerinden 26 personel tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna'da bekleyen Türk gemilerinden 26 personel tahliye edildi

AA, Zeynep Çetinkaya - Güncel
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Ukrayna'da bekleyen Türk gemilerinden 26 personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da bekleyen Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 Türk personelden 26'sının tahliye edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da bekleyen Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 Türk personelden 26'sının tahliye edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından Ukrayna'da bekleyen Türk gemilerindeki personelin son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'da bekleyen Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir."

AA / Zeynep Çetinkaya - Güncel

Denizcilik, Ukrayna, Türk, Güncel, Haberler

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