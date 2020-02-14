14.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:51

Ukrayna'da gümrük görevlilerine rüşvet operasyonu

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Herson Havaalanı'nda rüşvet aldıkları belirlenen gümrük görevlilerine yönelik baskın düzenlendiğini duyurdu.

SBU tarafından yapılan açıklamada, Herson kenti havaalanında bulunan gümrük noktasında, bazı ürünlerin ithalatı ile ilgili ihlallere göz yummaları karşılığında rüşvet aldıkları tespit edilen gümrük görevlilerine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Herson Havaalanı'ndaki gümrük muhafızlarının, bir Orta Doğu ülkesinden Ukrayna'ya getirilen ürünlerin ülkeye girişi sırasında yük başına 300-500 dolar rüşvet aldıklarının, tek vardiyada kamu bütçesini 4 bin dolar zarara uğrattıklarının belirlendiği kaydedildi.

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan bir gümrük görevlisinin gözaltına alındığı, diğer görevliler hakkında da soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, göreve geldikten kısa süre sonra gümrüklerdeki yolsuzlukların ortadan kaldırılması için talimat vermiş, ülkede birçok üst düzey gümrük yetkilisinin görevlerine son verilmişti.

Kaynak: DHA

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