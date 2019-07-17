Ukrayna: 298 kişiye mezar olan Malezya uçağının vurulmasında rol alan kişi 2 yıldır hapiste

Ukrayna, 2014 yılında ülkenin doğusunda başlayan ayrılıkçı çatışmalar sırasında 298 kişiyi taşıyan Malezya Havayollarına ait uçağı vuran füzenin nakliyesinde görev alan bir kişinin iki yıldır hapiste olduğunu açıkladı.

Uçağın düşürülmesinin beşinci yıldönümünde Ukrayna istihbarat servisi SBU yetkilis Vitaly Mayakov füzeyi Ukrayna topraklarına getirilmesini organize eden kişinin yakalandığını ve şu anda hapiste olduğunu duyurdu. Basın toplantısında konuşan Mayakov "savaşçılar arasında aracı Donetsk'e getiren kişiyi tespit ettik ve yakaladık. Şu anda hapiste cezasını çekiyor." sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle