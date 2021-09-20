Uğur Yücel'den sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer daha! işte o isim... - Haberler Magazin
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Uğur Yücel'den sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer daha! işte o isim...

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Uğur Yücel'den sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer daha! işte o isim...

Eylül ayında yeni sezon dizileri tek tek yayınlanmaya başlanırken EDHO ne zaman sorusuna yanıt aranıyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran yolculuğuna atv'de devam edecek. Dizi'ye bomba bir isim daha dahil oldu..

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan kriz sona erdi. Kanal yönetimiyle anlaşan Raci Şaşmaz ve ekibi yollarına atv'de devam edecek. Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizinin 7. sezon çekimleri ay sonunda başlıyor. Onur Tan'ın yönettiği dizinin kadrosuna Uğur Yücel'in ardından bir bomba isim daha katıldı. Türk tiyatro ve sinemasının usta aktörlerinden Levent Ülgen de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın yeni sezon transferleri arasında yer alıyor.

Uğur Yücel'den sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer daha! işte o isim...

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Haber: Uğur Yücel'den sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer daha! işte o isim... - Haberler Magazin
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